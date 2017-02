Ktm, ecco svelata la MotoGP

Show a Munderfing per la presentazione del team Ktm. La casa austriaca, nell'Hangar 7, ha svelato la MotoGP, la Moto2 e la Moto3. Livree super accattivanti con lo sponsor Red Bull in bella vista sulle carene. All'esordio MotoGP toccherà a Pol Espargarò e Bradley Smith portare in pista il nuovo gioiello. Sul palco lo spagnolo ha commentato: "È impossibile non amare questa moto, è ancora po’ selvaggia ma dà belle sensazioni". Dello stesso avviso anche il compagno inglese: "Sono stati dei test divertenti, ora sono eccitato per sapere cosa porterà questo 2017".