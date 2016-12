Il vecchio leone morde ancora

Vent’anni dopo a Jerez de La Frontera il Dottore è ancora lassù, sul podio alto, pronto per l’ennesima domenica di festa. Stavolta il numero gli è riuscito come ai vecchi tempi. Nessuna rimonta a rischio come quelle alle quali ci aveva abituato l’anno scorso. Davanti – a testa bassa - dall’inizio alla fine, distruggendo la resistenza di Marc Marquez prima e di Jorge Lorenzo poi.



Un segnale forte e chiaro del vecchio leone, capace ancora di marcare il territorio, nonostante l’asfalto si sia riempito di belve più giovani pronte a tutto per la successione definitiva. Vincere il decimo mondiale sarà missione assai complicata, ma il nome di Rossi sul cartellone giustifica ovunque il prezzo del biglietto.