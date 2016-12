Il paddock ricorda Simoncelli. Una palma in suo onore a Sepang

17:22 - Sono passati esattamente tre anni dalla scomparsa di Marco Simoncelli durante il Gp di Sepang. Il paddock della Motogp non ha voluto dimenticarlo e così alcuni addetti si sono recati alla curva 11 del circuito malese, dove Sic perse la vita, per piantare una palma in suo ricordo (in una zona sicura della pista). Nell'occasione, sostituita anche la targa commemorativa del pilota, logorata dall'umidità e dal caldo.

Desta invece stupore la decisione della Dorna, la società spagnola che organizza la Motogp, di non organizzare alcuna iniziativa per ricordare Simoncelli nel corso del Gran Premio di Malesia che si correrà domenica. Un circuito che, prima dell'incidente mortale, fu caro al pilota romagnolo, ultimo italiano finora ad aver conquistato il successo a Sepang. Proprio lì Sic si aggiudicò il Mondiale classe 250 nel 2008 (con la Gilera), per tornare a vincere anche l'anno dopo in sella alla stessa moto. Nella classe regina ottenne con la Honda un terzo posto a Brno (agosto 2011) e un secondo a Phillip Island, una settimana prima di Sepang.