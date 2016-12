Iene aggredite a casa di Marquez

Disavventura per Le Iene a casa Marc Marquez. Stefano Corti e Alessandro Onnis oggi pomeriggio sono andati in Spagna per provare a consegnare al pilota di MotoGP la “Coppa di Minchia”, uno speciale premio ideato per celebrare le “gesta” del campione spagnolo a Sepang contro Valentino Rossi. Ma le cose non sono andate come i due si aspettavano.



“Siamo arrivati nei pressi dell'abitazione dei genitori del pilota dove abbiamo incontrato Marc Marquez, suo padre, suo fratello e un loro amico. Quando abbiamo provato a consegnare la nostra coppa siamo stati aggrediti e nella colluttazione hanno rotto la telecamera e sottratto le schede video. Probabilmente volevano una coppa più grossa". Stefano ed Alessandro si sono recati ospedale per farsi medicare le lesioni riportate.