Honda contro Rossi: "Ha dato un calcio a Marquez"

Il contatto tra Valentino Rossi e Marc Marquez sta facendo discutere. Il team principal della Honda, Livio Suppo, è andato all'attacco: "Valentino ha deliberatamente dato un calcio a Marc e lo abbiamo visto tutti. Sono andato in direzione gara per chiedere provvedimenti". Il capotecnico Yamaha, Silvano Galbusera, invece, ha minimizzato: "Normale contatto di gara, non pensiamo ci debba essere una penalizzazione".