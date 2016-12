Ducati, rifletti sul disastro di Le Mans

Ingaggiato Jorge Lorenzo resta ancora il dubbio su chi gli farà compagnia ai box Ducati nel 2017. Il disastro di Le Mans consiglierebbe a Borgo Panigale un cambio radicale di rotta, investendo su altri nomi e altri volti, mettendosi alle spalle il recente passato. In Francia Iannone ha esagerato al momento sbagliato nel posto sbagliato, Dovizioso si è steso qualche giro più in là, quando la gara era semplicemente da gestire, così come il rettangolo di asfalto che lo avrebbe fatto scivolare.