Ducati, l'ottimismo di Dovizioso: "Sono davvero molto soddisfatto del mio test in Qatar. Credo che in gara potremo far bene"

Semaforo rosso per la MotoGP, ma ancora per poco. Sabato le qualifiche e domenica la gara notturna nel tracciato degli sceicchi. Un appuntamento suggestivo, che apre la stagione in cui si proverà a sottrarre lo scettro di campione del mondo allo spagnolo Marc Marquez. Alla vigilia ha parlato il pilota della Ducati Andrea Dovizioso, che si è mostrato tanto ottimista quanto felice di riprendere con un nuovo anno di corse, pronto a fare bene in sella alla nuova GP15: "Sono davvero molto soddisfatto del mio test in Qatar, perchè sono stato veloce sia con le gomme nuove che con quelle usate" dice il ragazzo di Forlimpopoli "La pista di Losail e' molto particolare, ma io su questo tracciato sono sempre andato bene e quindi non vedo l'ora di scendere in pista".