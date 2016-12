Dovizioso, l'occasione persa e il Lorenzo che verrà

Bene: è in arrivo Lorenzo, atteso come l'uomo in grado di rilanciare ulteriormente, di portare la rossa davanti a tutti non solo la domenica ma nel mondiale. Non ci saranno ordini di scuderia (roba da Formula 1, come si ripete sempre nei paddock motociclistici), ma uno scenario preciso sì. E se il Dovi non è riuscito oggi a mettersi davanti a Iannone, un partente Iannone per di più, ben difficilmente riuscirà a farlo con il 99, atteso - ribadiamo - cercato e pagato, come la superstar in grado di mettere in pista il cambio di passo. Un'occasione persa dunque, la regina delle occasioni perse, per via del momento, del tracciato, delle circostanze, dei bioritmi, di tutto. Una vittoria per Dovizioso potrà arrivare da qui alla fine della stagione certo, ma non sarà così automastico poter avere tanti presupposti buoni così belli schierati come in questa Austria. Peccato, anche perchè la cosa rischia di allargare il sorrisetto di chi continua a essere convinto che i bravi ragazzi vincano con più difficoltà.