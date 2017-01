Parole importanti pronunciate da Gigi Dall'Igna. Il progetto Ducati è molto ambizioso e il direttore generale del reparto corse non si è nascosto al momento della presentazione della nuova Desmosedici: "Vogliamo vincere il Mondiale, ora con Jorge Lorenzo non abbiamo più scuse. E non vogliamo averne. Non partiamo favoriti, ma ci crediamo. Dovizioso è rimasto qui con noi per completare il lavoro".