Da Biaggi a Stoner, la Top Ten degli anti-Rossi

15:21 - Fino a domenica battere Marquez in un confronto feroce per Rossi sembrava solo un’ipotesi. Le sequenze di Rio Hondo hanno offerto un nuovo dato di realtà. L’occasione buona per buttare giù una classifica dei primi dieci rivali di Rossi dal 2000, anno del debutto in 500, a oggi. Una graduatoria basata ovviamente su criteri soggettivi e destinata in qualche modo a far discutere.

1 - CASEY STONER

E’ il pilota che Rossi ha sofferto maggiormente nella sua carriera. Nel periodo di sovrapposizione ha vinto più del dottore quando era momento di forma migliore, con il merito eccezionale di aver portato la Ducati al titolo mondiale. Il ritiro a soli 27 anni ha privato questo sport dei numeri di uno dei più grandi talenti della storia.



2 - MARC MARQUEZ

Pare destinato a battere ogni record ma deve imparare a gestire la situazione nelle rare volte in cui è messo sotto pressione. Lo dimostra la caduta di domenica in Argentina. Marc è intelligente e sicuramente trarrà insegnamento dall’errore. Ha avuto la fortuna di incrociare Rossi nella fase finale della carriera.



3 - JORGE LORENZO

E’ stato l’unico compagno di squadra capace di metterlo veramente in crisi, tant’è che Rossi arrivò a imporre il diktat alla Yamaha: o lui o io. La storia è nota, con Jarvis che scelse lo spagnolo e Valentino costretto a passare alla Ducati. Oggi Jorge sta patendo oltre il lecito il ritorno del dottore.



4 - MAX BIAGGI

Ha incarnato l’altra metà di un dualismo che ha fatto epoca e diviso il pubblico trascinando il tifo a livelli da stadio. Max ha patito il confronto perché spesso in condizioni di inferiorità tecnica. Se non avesse rotto con la Honda alla fine del 1998 magari la storia sarebbe stata diversa.



5 - NICKY HAYDEN

Sul fronte del talento il confronto non esiste, ma Hayden ha avuto il merito di credere fino all’ultimo nel sogno di vincere almeno un mondiale e c’è riuscito nel 2006. Nelle frustranti stagioni alla Ducati non ha sfigurato con Rossi.



6 - SETE GIBERNAU

Anonimo con le 500 ha trovato la sua dimensione ideale con l’introduzione del motore a 4 tempi. La sua stella è brillata solo nel 2003 e nel 2004, prima di spegnersi dopo aver cercato invano di considerarsi allo stesso livello di Rossi.



7 - MARCO MELANDRI

Tra il 2005 e il 2006 ha vissuto le stagioni più felici in MotoGP togliendosi qualche soddisfazione anche nel corpo a corpo con Rossi. Episodi che segnarono anche la fine del rapporto di amicizia tra i due che si conoscevano fin dai tempi delle minimoto.



8 - DANI PEDROSA

Per carattere e indole si è sempre tenuto lontano dalle carene altrui. Con Rossi ha vinto solo grazie alla superiorità della moto e quando riusciva a passare subito in testa e cercare la fuga solitaria.



9 - LORIS CAPIROSSI

Nel 2006, a causa dell’incidente di Barcellona, non riuscì ad approfittare della situazione caotica sotto il profilo tecnico attraversata da Rossi. Terzo nel mondiale con 3 vittorie. Gli resta la soddisfazione di averlo battuto nel 1998 in 250 con l’Aprilia. Ma Rossi era al primo anno nella classe intermedia.



10 - KENNY ROBERTS JR

Ha vinto il titolo nel 2000 con Rossi al debutto in 500 e in una stagione caratterizzata da un vuoto assoluto di potere, con la Honda ufficiale che pagava per la crisi di Criville, iridato nel 1999.