Cervera dedica una via ai fratelli Marquez

16:18 - Continuano i festeggiamenti per i fratelli Marc e Alex Marquez. A Cervera, paese natale dei due fenomeni spagnoli, è stato inaugurato il museo dedicato alle loro imprese, ma non solo. Il sindaco, infatti, ha deciso di onorare i suoi due illustri cittadini, con una via che porta il loro nome: Calle de los Hermanos Marquez, la via dei fratelli Marquez. Mica male per due ventenni, anche se freschi di titolo iridato.