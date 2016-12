Bulega, un 46 campione del mondo

C'è un 46 che si è laureato campione del mondo a Valencia. A una settimana dalla mancata impresa di Valentino Rossi nel Mondiale MotoGP, Nicolò Bulega ha trionfato nel CEV Moto3, la prima edizione del Mondiale junior. Il giovane allievo del Dottore, corre infatti per la VR46 Riders Accademy, sul Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo è riuscito a portarsi a casa il titolo con un quarto e un terzo posto, rispettivamente in gara 1 e in gara 2. Il sedicenne ha potuto così festeggiare dopo l'ultima bandiera a scacchi in sella alla sua Ktm e dedicare l'impresa al suo mito: "Questo Mondiale è per Valentino Rossi".