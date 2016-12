MotoGP: Marc Marquez in pole ad Aragon

foto SportMediaset Correlati La Yamaha di Lorenzo in piega a 64° 17:04 - Marc Marquez (Honda) firma la pole e il giro record del GP di Aragon, in 1:47.804, battendo per 10 millesimi Lorenzo (2°, Yamaha). Chiude la prima fila Pedrosa (Honda, +0.153) che batte Rossi (Yamaha), 4° per 5 millesimi, davanti alle Honda di Bradl (+0.324) e Bautista (+0.498). Crutchlow (Yamaha) è 7° precedendo il compagno di box, Smith (+1.050). Dovizioso (Ducati, +1.415) è 9° seguito da Espargaro (ART), poi Hayden e Iannone su Ducati. (Honda) firma la pole e il giro record del, in 1:47.804, battendo per 10 millesimi(2°, Yamaha). Chiude la prima fila(Honda, +0.153) che batte(Yamaha), 4° per 5 millesimi, davanti alle Honda di(+0.324) e Bautista (+0.498).(Yamaha) è 7° precedendo il compagno di box,(+1.050).(Ducati, +1.415) è 9° seguito da(ART), poisu Ducati.

FP4 - Finalmente Pedrosa ritrova il colpo di reni per portarsi davanti a tutti, almeno nell'ultimo step di prove libere. Dani stampa l'1:48.796 che per 19 millesimi lascia dietro il compagno di box, Marquez, mentre Crutchlow si accoda con 3 decimi di ritardo. Seguono in pressing serrato Bradl (+0.387), Lorenzo (+0.425) e Rossi (+0.426). Dove solo 1 millesimo separa i due alfieri della Yamaha ufficiale! Notevole, come il distacco di 8 decimi tra Bautista 7° (Honda, +0.710) e Dovizioso 8° (Ducati, +1.563). Segno che per le Rosse di Borgo Panigale il weekend spagnolo continua ad essere piuttosto indigesto.



Q1 - Tocca allora a Smith e Iannone andare a meritarsi l'ingresso nell'ultimo step di qualifica, con l'inglese che firma il giro veloce in 1:49.724 seguito dall'italiano, a +0.670. Beffato invece Hernandez, terzo in questo turno, al debutto con la Ducati Pramac (+0.961), ma davanti ad Aoyama e Petrucci. Scassa si ferma invece al 12° posto (+2.581).



Q2 - Pronti-via, è Lorenzo che stampa il nuovo giro record della pista di Aragon, in 1:48.241. Colpo ben assestato al primo tentativo, ma non decisivo, con Rossi che si accoda immediatamente. Segno che oggi le Yamaha sono in grande forma. Arriva Marquez che, però, prende qualche rischio di troppo, fermandosi a +0.174 da uno straordinario Pedrosa. Dani infatti cavalca fiero davanti a tutti con il tempo stratosferico di 1:47.957. E' fatta? Nemmeno a pensarci, perché dopo il cambio gomme si scatena letteralmente l'inferno. Caldissimi, i quattro big accendono caschi rossi a ripetizione, mettendo in scena un finale di qualifica tirato e spettacolare.



Sul filo del rasoio è quindi Marquez a spuntare il vero giro record, battendo di +0.647 il tempo di Stoner del 2011 (1:48.451) e siglando la sua settima pole stagionale (nonché in carriera nella MotoGP). Lorenzo spreme la sua M1, ma alla fine resta senza pole e senza benzina, guadagnandosi comunque il 2° posto a 10 millesimi dalla Honda numero 93. Due fenomeni, che lasciano dietro per 1 decimo e mezzo altri due talenti. Quindi Pedrosa ancora 3°, ma con un passo di quelli che per la gara possono fare paura. Dani che non è affatto entusiasta del suo risultato in qualifica, soprattutto quando scopre di aver preceduto Rossi di soli 5 millesimi. Valentino che è apparso in forma come non lo si vedeva da tempo, tonico e con un bel feeling in sella nel giro veloce. Comunque la pensiate, tutto questo è un bel vedere.

MATTEO CAPPELLA