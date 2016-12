foto LaPresse

17:50

si aggiudica la, girando in 1:37.666.è 2° (+0.032) e3° (+0.090), tutti su Kalex.è 4° in scia (Kalex, +0.129), mentre a +0.544 si piazza(Kalex, 5°) seguito da(Kalex, +0.665),(+0.674) e(Kalex, +0.698). E' invece 11° dopo una caduta(speed Up, +0.879), poi15° (Speed Up, +1.194). Male(Speed Up, +1.550) solo 22°.