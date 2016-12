Valentino Rossi: "In prova useremo il nuovo cambio seamless"

foto LaPresse Correlati Lorenzo: "Rossi è il più grande" 21:17 - Misano, Valentino Rossi rivela: "Qui proveremo il nuovo cambio e siamo molto felici. E' importante, soprattutto in una pista come questa dove si usano molto le marce. Il Seamless usato a Brno è un grande vantaggio per la distanza di gara e il comportamento della moto, ma non saprei quantificare quanto ci può aiutare. Sulle limitazioni dell'elettronica concordo con Stoner: deve rimanere per la sicurezza, ma non per rendere la guida troppo facile". - Misano,i rivela: "Qui proveremo il nuovo cambio e siamo molto felici. E' importante, soprattutto in una pista come questa dove si usano molto le marce. Il Seamless usato a Brno è un grande vantaggio per la distanza di gara e il comportamento della moto, ma non saprei quantificare quanto ci può aiutare. Sulle limitazioni dell'elettronica concordo con: deve rimanere per la sicurezza, ma non per rendere la guida troppo facile".

Il campione di Tavullia spiega: "Non credo che dovrò cambiare niente nel setting della moto. Il tempo sul giro dovrebbe essere simile, ma è la stabilità che dovrebbe migliorare, sia in entrata sia uscita di curva. Aspettiamo di provarlo e vediamo... Un cambio automatico sulle moto? Direi che preferisco sempre cambiare io, anche pensando al futuro preferirei il manuale ad un cambio totalmente automatico. Sono d'accordo con Stoner quando dice che l'elettronica è troppa. Deve rimanere per la sicurezza, ma andrebbe tagliata quella che rende la guida più facile, perché così rischi di annoiarti. Lunedì faremo dei test sempre qui a Misano. Recuperiamo, dovevamo provare a Brno ma c'era brutto tempo. Sarà un weekend molto importante".



A chi gli chiede del futuro, Rossi risponde: "Un team VR46 in Moto3? Non siamo ancora pronti, ma sarebbe proprio bello. Intanto mi concentro su questa gara, visto che sono cresciuto qui. E' la pista dove per la prima volta ho guidato una moto vera e ho ottimi ricordi, come le due vittorie e il podio del 2010 ancora in stampelle. Siamo vicino a Tavullia, vicino a casa. Misano mi piace e ho sempre fatto buoni risultati, quindi devo provare a combattere con i primi tre".



Intanto, il numero 46 guarda con attenzione anche il weekend del fratello Luca, impegnato nel debutto nella categoria cadetta: "Sono molto felice per mio fratello Luca. Per lui è un'occasisone molto importante, che lo farà crescere molto. Deve capire il modo di sviluppare lo stile di guida, imparando dai migliori al mondo. Com'è lui? Più bello di me, più intelligente, forse anche troppo per fare il pilota... No scherzo, ora bisogna capire il livello del suo talento, perché quando sei in pista con i piloti del mondiale cambia tutto. Deve affinare la tecnica di guida, che è più avanzata rispetto al CIV. Però Luca è già più sveglio di me quando avevo 16 anni, ma noi, la mia generazione, avevamo più passione per le moto! Lo scooter? Non potevamo resistere, dovevamo averlo! Andavamo in giro anche se non si poteva. Per questo aspetto, lui mi sembra più tranquillo invece...".