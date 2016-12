MotoGP, Rossi: "Buone sensazioni per Misano"

foto LaPresse 11:50 - Valentino Rossi guarda con ritrovata fiducia al prossimo Gran Premio di San Marino: "Misano è un tracciato che mi piace, qui sono sempre andato molto forte. Considero questa corsa come la mia gara di casa. Faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato". Nella precedenti edizioni, Vale ha ottenuto due vittorie nel 2008 e 2009 con la Yamaha, cogliendo un insperato secondo posto lo scorso anno quando era alla guida della Ducati.

guarda con ritrovataal prossimo: "è un tracciato che mi piace, qui sono sempre andato molto forte. Considero questa corsa come la mia. Faremo del nostro meglio per ottenere un buon risultato". Nella precedenti edizioni, Vale ha ottenutonelcon la, cogliendo un insperatolo scorso anno quando era alla guida della

Sensazioni positive arrivano anche dal compagno di squadra Jorge Lorenzo, reduce dall'impresa in Gran Bretagna: "Mi sento molto determinato come a Montmelo e al Mugello prima delle cadute. La prestazione di Silverstone è stata molto buona, ma ci occorre ancora più velocità per competere con i nostri rivali. Mi sono sempre trovato a mio agio a Misano. L'obiettivo sarà ancora una volta quello di competere per la vittoria pensando a migliorare gara dopo gara, passo per passo. Abbiamo buone prospettive e grande determinazione".