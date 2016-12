MotoGP: Marquez in pole a Silverstone, Rossi 6°

firma la pole e il, girando in 2:00.691 (-1,329 sul record di Stoner 2011). Solo(2°, Yamaha) riesce a restare in scia, a +0.128, mentre(Yamaha) è 3° a +0.734. In seconda fila(Honda, +0.867) che batte(5°, Honda, +0.933) e(Yamaha, +1.418), 6°. Dietro, in terza linea,(Ducati, +1.432),(Honda, +1.561) e(Ducati, +1.598).

FP4 - E' Lorenzo che firma l'ultimo turno di prove libere, facendo un long run e stampando il giro veloce in 2:02.049. Il maiorchino precede di 11 millesimi un ritrovato Pedrosa, efficace nel tenere dietro a sua volta Bradl (+0.091). Vicinissimo anche Marquez (+0.144), 4°, mentre sono oltre 6 i decimi che relegano in quinta piazza Crutchlow, che diventano 9 abbondanti per Rossi, 6°. Cade invece Espargaro, che scivola con la moto che gli finisce addosso, sul collo. Dopo essersi rialzato da solo, il pilota (sofferente) visita il centro medico che accerta "solo" la frattura del mignolo sinistro.



Q1 - Soffrono anche le Ducati di Iannone e Pirro, il primo acciaccato fisicamente, il secondo pilota-collaudatore full time in sella alla moto non-lab con cui non dimostra un grande feeling. Tocca, però, a Smith il miglior tempo del turno (2:03.110), seguito da Edwards, ma staccato di +0.998. Entrambi accedono alla seconda manche di qualifica, mentre per un soffio resta fuori gioco De Puniet.



Q2 - La lotta per la pole s'infiamma subito. Lorenzo brucia il record della pista, di mezzo secondo, ma viene battuto al volo da Marquez, che lo ridefinisce di 7 decimi, con tanto di traversone spettacolare in uscita di curva. Ma Jorge non si lascia impressionare e risponde immediatamente, facendo 70 millesimi meglio. Ovvero 2:01.217! Marc non molla e si accoda con 30 millesimi di ritardo. Apnea. Gli altri? Tutti dietro. Pedrosa 3° a 4 decimi, poi Crutchlow. Rossi solo 8°, beffato ancora da Dovizioso che lo precede.

Tutti ai box, meccanici che cambiano le gomme, 5 minuti alla bandiera a scacchi. Lorenzo torna in pista determinato e agguerrito, al punto da abbassare ancora il suo tempo. Questione di millesimi, ma che inducono Marquez a provarci. A fare meglio, di più. Ad andare oltre. Marc infatti esagera, spinge fortissimo con la RC213V che si scompone, allarga, protesta. Il 93 invece resta gelido, in sella col gas spalancato, fino a stracciare nuovamente il record. Apocalittico il tempo di 2:00.691. Meraviglioso, esaltante, Marquez firma così la sua quinta pole stagionale. Bravo anche Crutchlow, che conquista la terza piazza stringendo i denti, dopo le due cadute del mattino. Guizzo di Bradl che beffa Pedrosa (che non fa il tempo nel secondo tentativo) e Rossi. Entrambi battuti e pesantemente attardati. Dove Valentino riesce a fare solo 14 millesimi meglio di Dovizioso. Detto che sul passo il 26 e il 46 sembrano più concreti, sono Lorenzo e Marquez i due più accreditati per la furbionda lotta per la vittoria. In fuga sul gruppo, fin da subito.