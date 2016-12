MotoGP, Honda: "Stoner non tornerà alle gare"

foto LaPresse 11:57 - "A Casey è piaciuto testare la moto, ma questo non significa che pensa di rientrare". Così la Honda, attraverso il team manager Hrc, Livio Suppo, esclude ancora una volta il ritorno alle corse di Stoner, il 27enne australiano ritiratosi alla fine della passata stagione. Dopo i test sulla pista di Motegi di inizio agosto erano iniziate a circolare voci su una possibile partecipazione al prossimo Gran Premio d'Australia grazie a una wild card. - "A Casey è piaciuto testare la moto, ma questo non significa che pensa di rientrare". Così la, attraverso il team manager Hrc,, esclude ancora una volta il ritorno alle corse di, il 27enne australiano ritiratosi alla fine della passata stagione. Dopo i test sulla pista di Motegi di inizio agosto erano iniziate a circolare voci su una possibile partecipazione al prossimo Gran Premio d'Australia grazie a una wild card.

Niente di più suggestivo. Sul circuito di casa di Phillip Island il prossimo 20 ottobre, il 27enne pilota australiano due volte campione del mondo avrebbe potuto riassaporare le emozioni del Motomondiale e regalare una giornata da sogno ai suoi tifosi: "Da quando si è ritirato, si è parlato tanto della possibilità e del sogno di tornare in sella a una moto - ha proseguito Suppo - . Tutti sperano che questo possa significare un ritorno alle gare, ma non accadrà". Stoner aveva dato l'addio alle corse al termine della stagione 2012, precisando che la sua decisione era dovuta al disamore nei confronti di una MotoGP nella quale non riusciva più a riconoscersi.