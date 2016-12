Valentino Rossi: "Sono molto soddisfatto"

foto LaPresse 20:21 - E' carico e sorridente, Valentino Rossi al termine delle - E' carico e sorridente,al termine delle libere di Brno : "Sono contento oggi. Abbiamo fatto due buoni turni, restando vicini ai primi. Abbiamo lavorato per fare delle modifiche alla moto, che mi sono piaciute molto. Posso entrare bene in curva, avere feeling in percorrenza e aderenza in uscita. Anche il passo è buono, ma Lorenzo è molto veloce. Siamo tutti vicini, 5-6 piloti che se la possono giocare. Sono molto soddisfatto".

Il campione di Tavullia analizza la situazione nel dettaglio: "Adesso posso lasciare i freni prima, portare più velocità dentro alla curva. E' migliorata anche l'accelerazione. Il passo è molto buono, come l'ideal time. Siamo cinque o sei con il passo per vincere. Sono felice perché posso stare con i più veloci. Ho un buon feeling e posso spingere. Sul fronte gomme, la dura lavora bene sulla spalla e sembrerebbe perfetta per la gara, anche se è presto per dirlo. Bisogna fare almeno sette, otto giri per vedere come si comporta. Abbiamo lavorato sulla distribuzione dei pesi, modificato l'altezza e lavorato sulla lunghezza della moto, e tutto sembra funzionare per il meglio. Soffriamo in due o tre punti rispetto alle Honda, che finiscono le curve in meno metri e frenano dopo, sono più forti di noi in quello. È più una questione meccanica, di telaio, secondo me. La RC213V è veloce sia con morbida che con dura. Per questo dobbiamo mettere a posto tutti i dettagli, con l'obiettivo di stare vicino ai tre spagnoli. Il seamless potrá aiutarci. Domani andrà più forte chi sarà più bravo ad adattare la moto alle condizioni meteo. Ci serve partire tra primi 4 o 5. La Yamaha va molto meglio qui e io guido con più fiducia. Non abbiamo vantaggi a Brno, infatti le ultime due volte hanno vinto le Honda".