MotoGP: Marc Marquez firma la pole e il nuovo record di Indianapolis

FP4 - Le ultime libere finiscono ancora nelle mani di Marquez, che così firma tutti e quattro i turni di prove; quest'ultimo con il tempo di 1:38.986. Un riferimento cronometrico leggermente più lento di quel 1:38.844 che gli aveva consegnato la vetta della sessione del mattino. Anche se ancora un filo lontano dal giro record in 1:38.813 autografato nel 2012 da Pedrosa. Dani che intanto si ferma "solo" in quinta piazza (+0.514), mentre tra le due Honda ufficiali s'infilano Crutchlow (+0.128), Bradl (+0.151) e Lorenzo (+0.331). E' invece 6° Bautista (+0.595) che precede un Rossi (+0.796) poco efficace. Due le cadute da segnalare: quella ad inizio turno di Espargaro, che viene disarcionato in uscita di curva picchiando duramente (testa, spalla e mano) e finendo al Centro Medico per un veloce check-up. Nel finale è poi Bradl che inciampa in una scivolata innocua.



Q1 - E' invece più che mai infuocata la lotta per aggiudicarsi i due posti liberi nell'ultimo prestigioso step di qualifica. Una sfida che vede protagonisti Espargaro e Petrucci prima, Iannone e Edwards poi. Con l'americano di team NGM che stampa il miglior giro in 1:40.378, ovvero 45 millesimi meglio del 10° tempo registrato nella FP4 da Hayden! Un bel colpo per Colin che mette dietro anche Iannone con la Ducati Pramac, per 90 millesimi. Viene infine beffato per poco più di 1 decimo Espargaro, seguito da Petrucci, De Puniet e Corti.

Q2 - Giusto il tempo di lanciarsi e Marquez firma l'1:38.439 che subito disintegra il precedente record in qualifica. Seguito ancora da Lorenzo e Crutchlow, mentre non brillano Pedrosa (5°) e Rossi (9°), tutti al primo tentativo con la gomma morbida. E' veloce la sosta ai box di Marc, che quindi torna in pista per migliorarsi tirandosi dietro le Ducati di Hayden e Iannone. Il giovane spagnolo, però, è scatenato e non regala la scia a nessuno. Anzi, spinge davvero al limite la sua RC213V, intraversandola quanto basta per non risparmiarsi nemmeno sul fronte dello spettacolo, e arrivando sulla linea del traguardo giusto in tempo per terrorizzare il cronometro: 1:37.958. E' il tempone che gli assegna di diritto la pole, quindi -0.855 rispetto al record precedente! Non male. Agli avversari restano le briciole, con Lorenzo che comunque non molla e si prende il secondo posto, beffando per 14 millesimi Pedrosa. Sono invece +17 i millesimi che assegnano a Crutchlow la quarta posizione. Chi invece non digerisce per niente questo Q2 è Valentino, che resta stabilmente molto lontano dalla vetta. Sfilato per un pugno di millesimi anche da Bradl che in questo sabato autografa più cadute che buoni tempi.

LA GRIGLIA DI PARTENZA DEL GP DI INDIANAPOLIS