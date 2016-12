MotoGP: Marc Marquez vola anche nelle libere di Indianapolis

Siamo ancora lontani dai giri record firmati da Pedrosa nel 2012 (1:39.088, 1:38.813), ma il 39 e mezzo che lancia Marquez in vetta alla prima giornata di libere basta per rovinare la festa alla concorrenza. Così, tra una risata e 21 giri a gas spalancato sullo storico tracciato americano, Marc si prende ancora una volta (al 19° passaggio) l'onore dei titoli sui giornali. Mentre Pedrosa, ancora una volta, si accontenta della seconda piazza, dopo aver comunque lavorato attentamente sulla sua Honda numero 26.

Il secondo posto di Dani è anche uno squillante campanello d'allarme per le Yamaha, amplificato dal guizzo di Bradl. Un segnale che nel box di Iwata dovranno lavorare in carena per non perdere terreno dalle Honda. Fino a Crutchlow infatti ci sono 5 piloti in 3 decimi. Ovvero circa la stessa distanza che li separa da Rossi, che insegue senza riuscire a scendere sotto il muro del 40". Tra l'altro con un Bautista "pericolosetto" che tiene sempre volentieri il fiato sul codino della M1 46. Più staccati Smith e la pattuglia Ducati, che chiude la top ten con Dovizioso a 1" bello tondo di ritardo da Marquez.

Indy si dimostra anche piuttosto selettiva, in particolare con le CRT, lasciando dunque Espargaro in 11.ma piazza, con oltre +1.2 di ritardo. Con lo spagnolo braccato da vicino da Petrucci, ottimo 12° con la Ioda. Entrambi davanti alle Ducati Pramac di Spies (+1.643) e Iannone (+1.942) abbastanza in difficoltà. Infine bel colpo di reni di Corti, 15° (+2.050) davanti al compagno di marca Edwards.

LE CLASSIFICHE DELLA MOTOGP A INDY