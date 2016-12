Da Indianapolis parte la volata per il titolo 

foto LaPresse 16:20 - Sono pronti a partire per Indianapolis, i protagonisti della MotoGP. Pronti ad affrontare un trittico di appuntamenti che definirà meglio le possibilità dei candidati al titolo nella volata finale della stagione. Dopo Indy il calendario prevede il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno il 25 agosto e quello d'Inghilterra a Silverstone il 1° settembre. Si riparte con Marc Marquez leader della classifica con 163 punti, sedici di vantaggio su Dani Pedrosa, ventisei più di Jorge Lorenzo, quarantasei nei confronti di Valentino Rossi il quale, essendo un po' "al gancio", nel tris di gran premi della seconda parte dell'estate ha come minimo l'obbligo di ripetere il successo di Assen per poter continuare a dire la sua. - Sono pronti a partire per Indianapolis, i protagonisti della. Pronti ad affrontare un trittico di appuntamenti che definirà meglio le possibilità dei candidati al titolo nella volata finale della stagione. Dopoil calendario prevede il Gran Premio della Repubblica Ceca a Brno il 25 agosto e quello d'Inghilterra a Silverstone il 1° settembre. Si riparte conleader della classifica con 163 punti, sedici di vantaggio su Dani Pedrosa, ventisei più di Jorge Lorenzo, quarantasei nei confronti di Valentino Rossi il quale, essendo un po' "al gancio", nel tris di gran premi della seconda parte dell'estate ha come minimo l'obbligo di ripetere il successo di Assen per poter continuare a dire la sua.

A ruote ferme e motori spenti però la lepre Marquez ha buone chance di sfuggire ai cacciatori ma non può nemmeno permettersi distrazioni perché in fondo il suo compagno di squadra è distante solo i punti assegnati da un terzo posto e Lorenzo appena uno in più di quelli di una vittoria. Si torna intanto per la terza volta quest'anno negli Stati Uniti e nelle due precedenti occasioni il Nuovo Mondo si è rivelato terra di grandi opportunità per il giovanissimo spagnolo che lo scorso 21 aprile ha tagliato per primo il traguardo del Gran Premio delle Americhe di Austin, dove la MotoGP è approdata per la prima volta, dove Marc partiva una volta tanto alla pari con i suoi più esperti avversari e coglieva la sua prima affermazione assoluta nella MotoGP in quella che - vale la pena ricordarlo - era pure sempre la sua seconda gara nella premier class. Esattamente tre mesi dopo, lo scorso 21 luglio, a Laguna Seca nell'ultimo gran premio prima del "rompete le righe", Marquez ha dato un'altra bella spallata all'ordine costituito, restituendo a Valentino Rossi la manovra-choc che il Dottore aveva inflitto cinque anni prima a Casey Stoner, l'australiano che la scorsa settimana è tornato in sella alla Honda HRC per un test che, dovesse anche trasformarsi in una wild card per una delle gare del finale di campionato, non arriverebbe comunque a trasformarsi in una vera e propria preoccupazione per Marc. Il quale, per tornare al suo feeling con gli Stati Uniti, anche a Indianapolis punta al gradino più altro del podio che ha già calpestato nelle due ultime stagioni, anche se solo in Moto2. Ma il ragazzo ormai è cresciuto e gli avversari ampiamente avvertiti. Insomma l'unico vantaggio sul quale il numero 93 non può più contare è il fattore sorpresa.

STEFANO GATTI