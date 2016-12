Valentino Rossi: "Dobbiamo migliorare il passo per il finale di gara"

è ottimista nonostante il 5° posto nelle libere: "Sono piuttosto contento della giornata perché siamo vicini ai primi. Sono veloce e anche il passo non è male. Abbiamo visto che quando si alzano le temperature la moto si muove tanto, e il rendimento cala giro dopo giro. Devo migliorare il passo dopo tanti giri, ma l'ideal time non è male: sono 2°. Però ci sono 5-6 piloti molto veloci. L'obiettivo è cercare di stare con le Honda".

Il Numero 46 puntualizza: "Non siamo tanto lontani, ma ci manca ancora un po' di passo. La nostra moto va molto bene, ma dobbiamo essere più veloci anche dopo 15 giri... Qui le gomme dure si fanno sentire e abbiamo visto tante cadute. In particolare nella curva a destra veloce. Un punto pericoloso per noi perché arriva dopo tante curve a sinistra".

Valentino ha anche commentato l'incidente di Lorrenzo: "E' la cosa peggiore che gli poteva capitare, cadere proprio sulla spalla sinistra. Ora è dura perchè ci sono due gare di fila. Se dovesse saltarle diventerebbe difficile per il mondiale, ma non impossibile. È ancora lunga, ma diventa più dura. Se cambia qualcosa nella testa degli altri? Beh, ogni volta che vedi un incidente dal monitor dei box hai più paura. C'è da dire che poi a me è andata bene perchè mi sono ritrovato la sua moto in mezzo alla pista, per fortuna ho intravisto una bandiera rossa appena prima e ho mollato, sennò... Quella curva, la 11, è pericolsa, non c'è niente da fare, ci sono caduto anch'io nel 2011. Ci arrivi da una serie di curve a sinistra e ti butti in questa destra molto veloce, 230, 240 all'ora. Non so cosa si può fare, bisognerebbe cambiare il disegno della curva, il che non è semplice. Ne parleremo di sicuro. Le gomme? Alla posteriore, sulla spalla destra, abbiamo la mescola piu morbida che esiste. Il problema è l'anteriore, ma la bridgestone non le fa asimmetriche davanti, con mescole differenti".

Infine il Dottore sogna il record di Agostini: "Come fai a non pensarci... Ma penso che sara molto, molto, molto difficile. Ma non impossibile. Sono a 106, ah dite che vale anche la 8 ore? Allora vale due, perchè è lunga! (Ride). Giacomo ha detto che fa una festa se lo supero? Ci vado volentieri..."