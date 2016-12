Rossi: "Quasi non ci credo di essere tornato a vincere" 

- "Sono ancora un po' incredulo". Sono state queste le prime parole di Valentino Rossi dopo la vittoria ritrovata. "Sono contento, ma ancora non abbastanza. Non dico che non ci credo, ma quasi. Tornare a vincere dopo così tanto tempo è una sensazione incredibile. Ho lavorato tanto con la squadra, con tutti quelli che mi sono stati vicini. Sapevo che poteva essere la mia gara e ho detto: provo a vincere. Sono partito bene e tutto ha funzionato", ha detto.

Dietro al successo di Assen, il 106° della carriera, c'è un "segreto". "Abbiamo lavorato tanto con la squadra, ma la verità è che adesso riesco a guidare meglio la moto. In frenata, quando voglio passare qualcuno, lo passo. E'stato questo il passo avanti più grande", ha confermato.

Valentino è raggiante anche se, come ha spiegato, "sinceramente non ho capito bene cosa è successo, non sono abbastanza contento. Devo rivedere, devo capire, voglio rivedermi quando passo il traguardo. Essere tornati davanti, essere tornati a vincere è bellissimo, ma ancora non ho realizzato. Però è stata una gara vera e non abbiamo avuto culo...".

E ancora: "Prima della gara ho detto: questa bisogna provare a vincerla, perché lo vedevo nel week end che ero a posto. Quindi ho fatto molti sorpassi e mi sono divertito. Quando sono andato davanti è stata dura perché Pedrosa non mi mollava. Poi è arrivato Marquez, ma alla fine allungavo e ho capito che ce la stavo facendo. Ho solo cercato di spingere al 99,9% perché volevo che arrivasse la fine".

"Se ho pensato di non potercela più fare? Ho pensato tante volte di non riuscire più a vincere - ha ammesso Rossi al microfono di Anna Capella -, sono stati anni molto difficili, ma non mi sono dato mai per vinto, perché sapevo che ce la potevo fare. Da quando la Yamaha mi ha dato la possibilità di tornare con la M1 sapevo che dovevo farmi trovare tempo. C'è voluto un po' di tempo, fino ad Aragon ho avuto difficoltà in frenata. ma siamo arrivati qui, tutto andava bene e quando ho superato Crutchlow e Bradle e ho visto le Honda davanti ho pensato: dai, che qui ce la posso fare. Questa è una pista storica per me, perché qui ho ottenuto la centesima vittoria. Ora sono 106".