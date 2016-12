MotoGP, Lorenzo scende in pista ad Assen per il warm up 

Al termine del Warm up, Lorenzo aveva spiegato: "Finalmente sono qui, per correre. Nei primi giri del warm up sentivo molto dolore, specialmente in accelerazione, quando dovevo tenermi con forza. Ho pensato se smettere o continuare, ma fortunatamente non ho mollato e il dolore è diminuito coi giri. Ho adattato la mia posizione in sella per sentire meno male. Il problema in gara sarà quando dovrò sorpassare in frenata perché non posso fare forza sulla spalla. Ho un buon ritmo e mi sento bene in curva, ovviamente peggio che giovedì, però. Ho deciso di correre, anche solo finire il Gran Premio sarebbe una piccola vittoria per me ma voglio almeno prendere 5 punti o più, dopo tanta sofferenza non merito meno. Sono orgoglioso di me stesso per gli sforzi fatti in questi due giorni difficili dopo la caduta e anche per la mia squadra per il loro sostegno”.

MOTOGP: I TEMPI DEL WARM UP