MotoGP, Lorenzo: intervento riuscito

"La durata dell'intervento è stato di circa due ore - ha spiegato il dottoruno dei medici della Clinica Mobile che lo ha seguito - . Il decorso clinico post-operatorio è stato regolare. Jorge ha subito una frattura scomposta. E' stata un'operazione difficile, ma apparentemente ben riuscita. Abbiamo inserito una placca in titanio e otto viti per fissare i frammenti della clavicola. Nelle prossime ore valuteremo il progresso del paziente e poi saremo in grado di stimare quanto tempo servirà per la riabilitazione".

Lorenzo, però, non è rimasto a casa per il decorso post-operatorio. Troppa la voglia di tornare subito in pista, senza aspettare la tappa del Sachsenring, in Germania, a metà luglio. Per questo, lo spagnolo della Yamaha ha preso un volo nel pomeriggio di venerdì per tornare in Olanda e stare vicino al suo team. Dove l'idea è sempre quella di non affrettare i tempi, considerando attentamente tutti i rischi del voler pensare e provare a correre prima del tempo. Ma lo stato mentale del numero 99, e la sua voglia di non perdere troppi punti nel Mondiale, lo hanno riportato ad Assen praticamente 24 ore dopo l'infortunio nelle prove.

Adesso il maiorchino aspetterà l'esame dei medici prima del warm-up e, in caso di nulla-osta, proverà a salire in sella. Se le sensazioni saranno positive, allora Jorge si sottoporrà a un nuovo consulto e poi deciderà il da farsi con la squadra. "In teoria c'è la possibilità che corra il GP, perché sono passate più di 24 ore dall'anestesia", ha detto il dottor Macchiagodena della Clinica Mobile. Insomma, se deciderà di accettare questa missione impossibile e provare a scendere in pista, la sua M1 è già pronta, classificata in griglia con il 12° tempo. L'ultimo posto in griglia tra i piloti che si erano qualificati per il Q2, dove Lorenzo era approdato direttamente dopo le prime tre sessioni di libere.