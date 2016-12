MotoGP, Assen: brutta caduta per Jorge Lorenzo durante le libere

foto LaPresse 19:08 - Il venerdì olandese di Jorge Lorenzo è il peggiore possibile: dopo aver dominato le prima libere, infatti, lo spagnolo è caduto malamente nelle seconde, condizionate dalla pioggia, e ha riportato una frattura scomposta alla clavicola. Questo, sempre in attesa di esami più approfonditi, dovrebbe comunque mettere fuori gioco il campione del Mondo per uno o due Gp: Assen e forse il Sachsenring (14/7). - Il venerdì olandese diè il peggiore possibile: dopo aver dominato le, infatti, lo spagnolo è caduto malamente nelle seconde, condizionate dalla pioggia, e ha riportato unaQuesto, sempre in attesa di esami più approfonditi, dovrebbe comunque mettere fuori gioco il campione del Mondo per uno oil

Il pilota della Yamaha, in grande rimonta su Pedrosa grazie agli ultimi due successi consecutivi, sarà ora trasportato a Barcellona dove, nei prossimi giorni, sarà operato. Come detto Lorenzo non correrà ovviamente ad Assen e proverà a recuperare per il Sachsenring, gara per il quale nel box Yamaha si respira un certo ottimismo. Una corsa contro il tempo che sa di mezzo miracolo ma che, parola anche del compagno Rossi, "non è impossibile. Per la Germania ce la potrebbe fare: la clavicola non è una frattura così complicata".