Biaggi, primi giri sulla Ducati al Mugello 

- E' iniziata l'avventura disulladel team Pramac. Il 42enne romano è sceso in pista al Mugello per il primo dei due giorni di test di Borgo Panigale. Biaggi, tornato in sella al posto dell'infortunato Spies, ha percorso una trentina di tornate, girando tra l'154" e l'1'55", lui che non saliva su una MotoGP da otto anni e che per la prima volta usava le Bridgestone. Nel pomeriggio, però, la pioggia ha rovinato i piani.

Nonostante i primi tempi siano stati alti, Biaggi non ha nascosto il suo entusiasmo. "Primi giri sulla Ducati MotoGP. Non guardo i tempi per ovvi motivi, ma c'è da divertirsi. Si torna a scuola", ha commentato su Twitter, prima di annunciare a inizio pomeriggio: "Pochi giri e pioggia. C'è bisogno di girare un po' per capire freni carbonio, Bridgestone ed elettronica".

La giornata, invece, era cominciata con grande euforia: "Pochi minuti e si parte! inserisco la prima marcia, lascio la frizione e via sul sali e scendi del Mugello Fikissimo. Start! Non chiedetemi il perché ma già inizio a divertirmi", aveva invece scritto pochi istanti prima di infilarsi tuta e casco.

Oltre a Biaggi, in pista c'era anche tutta la squadra Ducati al gran completo. Andrea Dovizioso e Nicky Hayden hanno continuato il lavoro di sviluppo insieme ai tester Pirro e Battaini, mentre Andrea Iannone è salito per la prima volta sulla Desmosedici "evoluzione", arrivando a 1'49" e migliorando il suo tempo di sabato in qualifica. Purtroppo, però, il maltempo ha impedito ai due piloti ufficiali di fare dei raffronti con la GP13 laboratorio, rimandando il lavoro alla giornata di venerdì.