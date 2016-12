Amatrice: anche Romano Fenati a scavare

C'è anche Romano Fenati a scavare tra le macerie del terremoto ad Amatrice. Il pilota Moto3, da poco licenziato dallo Sky Racing Team VR46, è corso dalla vicina Ascoli Piceno per portare il suo aiuto ai soccorritori. Nessuno della sua famiglia è rimasto ferito, ma la casa del nonno è rimasta danneggiata. Un dipendente della ferramenta Fenati ha raccontato a Corsedimoto.com: "Romano è venuto qui in negozio da noi per dotarsi di scarpe, abbigliamento e attrezzi edili. È voluto correre a tutti i costi nella vicinissima Amatrice, per aiutare i soccorritori".