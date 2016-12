Valentino Rossi: "Questa volta pensavo di poter vincere"

17:46 - Il secondo posto di Barcellona non soddisfa del tutto Valentino Rossi, che spiega: "Oggi pensavo di poter vincere, mi dispiace un po'. Ci ho provato, è stata una bella gara, sono partito forte, non ho sbagliato niente, sono stato tanti giri davanti, mi sono proprio divertito. Diciamo che in gara riesco sempre a rendere meglio. Più che i problemi in qualifica, che avevo anche da giovane, quest'anno il mio problema è Marquez".

Il campione di Tavullia commenta la sua corsa: "Alla fine negli ultimi giri mi è calata un po' troppo la gomma, loro invece avevano qualche 'decimino', però me la potevo ancora giocare. Ho cercato di staccare bene, per fare la prima esse forte e cercare di raggiungere Marquez, solo che in quel momento si è buttato dentro Pedrosa. Pensavo fosse a 2-3 decimi e invece era lì, e non ce l'ho fatta più a riprenderli. Pensavo proprio di riuscirci stavolta, però sono contento. Ora arriva Assen e là ci riproviamo. Qui comunque la moto andava benissimo, siamo riusciti stamattina a fare un passo avanti. E' stata una gran gara. Penso di aver dato il massimo, anzi forse è mancato un pelo (ride, ndr)... In questo momento Marquez arriva sempre davanti, è molto forte e lucido anche negli ultimi giri. Bisogna provare a metterlo più in difficoltà".



Sorriso delle grandi occasioni per Marc Marquez, che su questa vittoria ha le idee chiare: "E' stata durissima, la verità è che stata più dura del Mugello, perché qui abbiamo fatto un po' più fatica. Quando sembrava tutto a posto, sono andato dritto al rettilineo, era troppo rischioso con Valentino davanti. Se fossi entrato saremmo andati fuori tutti e due, così ho deciso di andare lungo da solo... Alla fine abbiamo fatto una bellissima gara, ma faccio i complimenti a tutti, ringraziando i fan e i tifosi spagnoli che mi hanno spinto tanto. E' stata davvere una grande lotta con tutti. Praticamente si è vista una bella gara come in Moto3. La verità è che sono molto contento, non avevo mai lottato con Dani è sempre speciale una sfida con il compagno di box. Lui qui era fortissimo, era speciale. Certo, ci siamo toccati, ma succede nelle gare e all'ultimo giro. Non festeggerò troppo perché domani abbiamo i test, ma sono contento per la vittoria di mio fratello".



E' soddisfatto nonostante la sconfitta. Così Dani Pedrosa spiega il suo terzo posto: "Peccato per l'ultimo giro, però è stata una gara bella, mi è piaciuta. Sono contento per come ho guidato, ho tenuto un bel ritmo, ho fatto dei bei sorpassi, avevo il ritmo per andare piano e più veloce e questo era buono. La moto scivolava tanto davanti, però, abbiamo fatto un bel setting ed era molto buona. Solo mi è mancata la sesta un po' più lunga. Sono contento della prestazione perché all'ultimo giro ho spinto al massimo e Marc ha cominciato a chiudere molto bene le traiettorie. Le ha tenute molto più strette e lì, due o tre volte, mi sono messo dietro, fino all'ultima curva quando l'ho toccato. Ho perso il secondo posto, però oggi non importavano 25 o 16 punti. Sono contento della prestazione, perché anche il braccio è andato molto bene e questo è l'importante. Quando hai una moto a posto, che ti piace, anche fisicamente stai meglio. Questa gara mi ha fatto bene anche alla testa".