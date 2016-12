Valentino Rossi: "Ho salvato il salvabile"

17:53 - Valentino Rossi si dice soddisfatto del 5° posto di Assen: "In griglia avevo fatto la scelta giusta perché si stava asciugando. Avrei avuto un grande vantaggio, ma ha ricominciato a piovere per un minuto e mezzo, e mi sono dovuto rifermare. Ma non ho perso troppo tempo, anche se sono partito dai box e mi sono accodato al gruppo. Diciamo che ho salvato il salvabile. Peccato perché ero veloce e competitivo sull'asciutto".

Il campione di Tavullia spiega: "Peccato perché mi sentivo bene e in condizioni normali potevo fare una bella gara. Ma questa è Assen ed è cosi... Marc è riuscito a vedere lontano prima di tutti, è stato bravo e probabilmente le vuole vincere tutte. Toccherà a noi provare a non fargliele vincere! Qui ho avuto netta sensazione che il tempo facesse tutto il contrario di quello che pensavo io. Quando mi sono messo maglietta è uscito il sole, poi ho messo il casco da asciutto ed è iniziato a piovere. L'ho cambiato ed è tornato sole... Potevo andare molto meglio in condizioni normali, ma poteva andare molto peggio. Non ho perso tanto tempo e ho fatto quinto. Ho preso un po' di punti, nonostante quando è diventato tutto asciutto fosse molto difficile e pericoloso guidare. Ma mi sono divertito e ho fatto dei bei sorpassi. Per battere Marquez? Ci riproviamo al Sachsenring".



Non si nasconde invece Jorge Lorenzo, che si prende le sue responsabilità: "La verità è che la colpa è mia. La moto era perfetta. Magari dopo l'incidente dello scorso anno non volevo cadere un'altra volta... Per questo non ho rischiato. E quando non rischi, con tanti piloti che lo fanno, è un problema. Peccato perché la strategia era perfetta. Abbiamo scelto la gomma giusta, uguale a quella di Marquez, e quando la pista era asciutta andava bene. Ma io ero lento e non volevo rischiare. E' colpa mia. Diciamo che lo scorso anno ero stato coraggioso, ma quest'anno non avevo fiducia. Anche Perché non lottavo per il mondiale... e non è lo stesso. Così non serve lottare e rischiare in queste condizioni. Non avevo fiducia per andare forte oggi. Sull'asciutto siamo forti e anche sul bagnato, ma in queste condizioni serviva più coraggio. Mi dovrò abituare...".



Tocca quindi a Marc Marquez commentare a caldo questa importante vittoria: "La verità è che prima della gara ero abbastanza nervoso. In questa situazione non si sa mai cosa succede. Era difficile e non avevamo mai fatto una gara così... Sul bagnato andavo bene già ieri e anche oggi si è visto. Ma con le slick all'inizio ho faticato. Per fortuna poi è andata bene".

Ringrazia tutto il team Andrea Dovizioso, che spiega la sua strategia perfetta: "In griglia avevamo il dubbio se montare le slick prima di partire... fino all'ultimo! Poi però abbiamo fatto una buonissima partenza e fatto la gara con Marquez. La differenza l'ha fatta capire quali curve erano asciutte nei primi giri e dove spingere nelle pozze con le gomme da bagnato. Probabilmente abbiamo pensato la stessa cosa con Marc, e abbiamo tirato al massimo per staccare il gruppo. Poi abbiamo cambiato la moto insieme! Sono condizioni particolari dove tutto era molto difficile, per questo ho voluto ringraziare i meccanici all'arrivo, perché hanno lavorato veramente tanto. In questo momento dobbiamo aspettare materiale diverso e dobbiamo lavorare con quello che abbiamo, cercando sensazioni e risultati positivi. Serve fare sempre il massimo per restare al top nel mondiale. Sappiamo cosa ha Marquez e lo vediamo ad ogni turno, ma dobbiamo aspettare le novità...".



Soddisfazione anche per Dani Pedrosa, che porta a casa il compito del podio e affianca Rossi in classifica: "E' stata una bella battaglia fin dal via, con la pioggia che ogni tanto ci rallentava. Con Aleix ci siamo passati tante volte, però alla fine abbiamo fatto la differenza e trovato il giusto momento per i cambi moto e gomma. E' importante finire sul podio".