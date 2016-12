Test MotoGP: Lorenzo il più veloce, Rossi terzo 

17:12 - Il risveglio di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo della Yamaha, dopo prestazioni abbastanza deludenti a Sepang, ha piazzato il miglior tempo (1'29"213) alla fine del primo giorno di test MotoGP a Phillip Island. Terzo, a cinque decimi, il compagno Valentino Rossi. Bene le Ducati: Crutchlow è secondo, mentre Dovizioso è quinto. Quarta piazza per Pedrosa con l'unica Honda in pista. Marquez è ancora assente per infortunio.

I TEMPI

Il test vede al via solo i piloti dei team ufficiali (tutti gli altri saranno impegnati a Losail alla viglia del GP del Qatar) ed è organizzato dalla Bridgestone per verificare le nuove gomme dopo il disastro dello scorso anno, quando la riasfaltatura della pista australiana costrinse gli organizzatori a dividere la gara in due parti. "Rispetto a ottobre scorso l’asfalto è meno aggressivo - ha commentato Rossi - . E' stata una buona giornata e mi sono divertito: sono stato abbastanza veloce, posso dirmi contento del mio passo e abbiamo lavorato sulla moto trovando qualcosa di buono. Io e Jorge abbiamo fatto due diversi lavori sulle gomme e domani ci invertiremo".

I TEMPI

1. Lorenzo 1'29"213

2. Crutchlow 1'29"576

3. Rossi 1'29"730

4. Pedrosa 1'29"961

5 .Dovizioso 1'29"965