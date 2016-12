Rossi-Marquez, rivincita al "Ranch"

10:31 - Dopo averlo battuto in pista a Misano, Valentino Rossi ha concesso la rivincita a Marc Marquez. Lo ha fatto sul tracciato in sterrato del "Ranch" di Tavullia, dove oltre allo spagnolo sono arrivati altri piloti del Motomondiale, tra i quali anche Camier, Pasini, Rabat, Bagnaia, Smith, Oliveira e Baldassari, più il campione del Supercross Usa, l'australiano Chad Reed, e Loris Capirossi. Non si sa chi abbia vinto la sfida, ma di sicuro Marquez non si è presentato impreparato visto che ha portato con sé anche alcuni dei suoi meccanici della MotoGP e una Honda CRF 450 appositamente preparata. Di sicuro entrambi so sono divertiti: "Grande giornata a Tavullia, grazie ragazzi" ha scritto lo spagnolo su Twitter. "Grande giornata al Ranch con un sacco di amici molto bravi a ruotare la manopola del gas", gli ha fatto eco il pesarese.