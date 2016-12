MotoGP, Valentino Rossi: "E' un podio bellissimo"

16:47 - Valentino Rossi festeggia: "E' il mio primo podio a Silverstone, è bellissimo. E' una pista che mi ha sempre fatto arrabbiare. Dopo un venerdì disastroso, abbiamo migliorato. Ho perso un po' di tempo al via con Espargaro e Dovizioso, poi ho bruciato le gomme per recuperare su Marquez e Lorenzo, ma non potevo più prenderli. E' l'ottavo podio quest'anno, ma vorrei stare con i primi fino alla fine. Stiamo lavorando bene e in gara la M1 va sempre bene".

Il campione di Tavullia non nasconde la sua felicità, mista alla sorpresa per una risultato importante: "Sinceramente non mi aspettavo qualcosa di in più... Lorenzo e Marquez sono andati veramente forte! Sono stato con loro per un po', ma mi sarebbe piaciuto da matti stare fino alla fine con loro. Al via ho perso tempo nella lotta con Dovizioso, che ha fatto comunque una grande gara. E' stata un'altra bella corsa fino alla fine, ma bisogna lavorare per stare con i primi! Comunque stiamo andando bene, ma nel finale la moto scivola un po' e devo rallentare sempre un pelo. Loro sono andati fortissimi, ma sono un po' più vicino. Peccato perché nelle prime fasi ero molto veloce, ero forte in entrata di curva e ho cercato di stare davanti. Va bene perché lavoriamo anche con Jorge sui setting della moto per un buon bilanciamento. A volte sbagliamo, ma poi alla domenica la nostra M1 va sempre bene. Qui abbiamo sofferto con la gomma più dura rispetto allo scorso anno e ci mancava del grip, ma il caldo ci ha un po' aiutato. Anche a Misano ci sono tante curve veloci e cercheremo di fare il massimo anche lì!".



Vince, ma inizia stare stretto tra le Yamaha, Marc Marquez che spiega: "E' stata una gara divertente, ma non mi aspettavo un Lorenzo cosi! Andava forte fin dall'inizio, mentre io facevo un po' di fatica. Mi tenevo qualcosa per la fine, perché poi volevo passare per mettere distanza tra noi. Non è stato facile però. Ho fatto lo stesso passo che avevo in prova, ma Jorge invece ha migliorato tanto. Siamo andati forte e non è stato facile specialmente alla fine. Quando a 7 giri dalla fine ho spinto e ho sbagliato, ho capito che dovevo riprovarci e a 3 giri ci sono riuscito. Mi aspettavo una gara diversa e ho dovuto fare sorpassi al limite, soprattutto con Lorenzo che è forte. Ma è importante tornare al primo posto".



Infine, Jorge Lorenzo è evidentemente stanco quando spiega: "Avete viste il contatto... La guida di Marc è aggressiva, più degli altri, ma è la Direzione Gara che deve giudicare. Io faccio la mia gara con la mia moto, ma è difficile lottare con lui. Poco a poco stiamo migliorando, nonostante la gomma dura che ci da tanti problemi. Ho guidato meglio che mai, poi quando mi ha passato ero stanco per lo sforzo dell'inizio gara. Non potevo più tenerlo, ma sono molto contento dei miglioramenti fatti dal nostro team. Ogni gara facciamo un passo avanti. E' un lavoro lungo e duro, ma miglioriamo sempre. Sì, sono orgoglioso della mia guida, perché finire a 7 decimi è un capolavoro! Il mio tempo è uguale o migliore di quello 2013, ma non abbastanza per fare un duello alla pari. Abbiamo un gap in ingresso di curva e in staccata, lui entra deciso, noi dobbiamo frenare prima e assecondare di più la curva. Ci manca qualcosa per vincere, ma penso che arriverà presto. Indicativamente preferisco stare davanti in avvio di gara, perché mi concentro meglio. Inoltre gestisco meglio la percorrenza di curva quando sono da solo, perché se segui gli altri poi vai più lento per cercare di fare le curve come loro. Con la nostra moto è meglio fare il ritmo. Ci mancano 1-2 decimi per giro per andare come le Honda, che in questo momento ha ancora qualcosa di più".