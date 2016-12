MotoGP: Valentino Rossi davanti nelle libere del GP di Indianapolis 

17:37 - Grande partenza di Valentino Rossi nel weekend del GP di Indianapolis: il pesarese della Yamaha ha chiuso al primo posto le prime prove libere con il tempo di 1:34.535. Il numero 46 e Andrea Iannone hanno infiammato gli ultimi minuti del turno con giri veloci: il ducatista (+0.044) ha chiuso terzo, beffato da Smith (+0.034) sulla bandiera a scacchi. Quinto tempo per Marquez (Honda) davanti a Lorenzo (Yamaha). Nono Dovizioso.

Una sorpresa piacevole vedere lì davanti Valentino Rossi. Una sorpresa inaspettata perché la storica pista non è mai piaciuta più di tanto al pesarese. L'asfalto è migliorato rispetto alle scorse stagione e Vale sembra essersi trovato subito a suo agio. Così come Iannone galvanizzato dalla promozione in Ducati per la prossima stagione. Più attendista invece il dominatore del Mondiale Marc Marquez che si è tirato fuori dalla lotta degli ultimi minuti.