MotoGP, test Sepang: zampata Pedrosa, Rossi quarto

17:40 - Nella seconda giornata di test sul circuito di Sepang, in Malesia, arriva la zampata da campione di Dani Pedrosa. Lo spagnolo ha stampato un 2'00"039 che gli consente di occupare la prima piazza davanti ad Aleix Espargaro (+ 0"281), ad Alvaro Bautista (+ 0"461) e ad un solido Valentino Rossi (+ 0"566). Quinto posto per Andrea Dovizioso (+ 0"748), che continua a convincere con la sua Ducati. Male Lorenzo, nono a oltre un secondo di distacco.

E pensare che dopo la giornata di mercoledì (e anche dopo le prime ore odierne) Pedrosa sembrava il più in difficoltà tra i big. Poi sono arrivati una serie di giri veloci che hanno fatto capire le intenzioni di Camomillo e della sua Honda per la stagione che parte tra 23 giorni: non si scende sotto i 2 minuti (best lap di Marquez della scorsa settimana lontano 7 decimi), ma la prestazione dello spagnolo è comunque significativa. Dietro di lui continuano a destare buone impressioni Espargaro e Bautista, che ieri erano stati i migliori in pista. Valentino Rossi, quarto, ha un buon passo ma fallisce il guizzo in chiusura di test: il pesarese, come del resto l'ottimo Dovizioso rispetto ad un Crutchlow settimo, fa nettamente meglio del compagno Lorenzo, apparso in grave difficoltà. Venerdì ultima giornata di test a Sepang.

ROSSI: "IL PROBLEMA SONO LE GOMME"

"Il problema principale di questa prova - ha detto Valentino Rossi - è quello di cercare di migliorare la nostra M1 con le nuove gomme. Abbiamo provato alcune cose, ma alla fine della giornata non siamo molto felici. Sono al quarto posto, il tempo sul giro e' piuttosto buono, ma siamo mezzo secondo dietro gli altri ragazzi. Stiamo soffrendo con questo pneumatico, la nostra moto diventa difficile da gestire. Domani proveremo di nuovo, ma non ci sono così tante opzioni. Ogni pista ha una storia diversa, ma siamo molto preoccupati perché sembra che siamo molto in difficoltà con questo pneumatico. Ci auguriamo che in altre piste avremo meno problemi, ma qui a Sepang, in particolare rispetto al primo test, è sempre più difficile".

LA CLASSIFICA DEI TEMPI

1 Dani Pedrosa 26 ESP Repsol Honda Team HONDA 2'00.039

2 Aleix Espargaro 41 ESP NGM Mobile Forward YAMAHA 2'00.320

3 Alvaro Bautista 19 ESP Go & Fun Honda Gresini HONDA 2'00.500

4 Valentino Rossi 46 ITA Yamaha Factory YAMAHA 2'00.605

5 Andrea Dovizioso 4 ITA Ducati Team DUCATI 2'00.787

6 Stefan Bradl 6 GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'00.902

7 Cal Crutchlow 35 GBR Ducati Team DUCATI 2'00.952

8 Pol Espargaro 44 ESP Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.027

9 Jorge Lorenzo 99 ESP Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'01.049

10 Bradley Smith 38 GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.098

11 Andrea Iannone 29 ITA Pramac Racing DUCATI 2'01.173

12 Yonny Hernandez 68 COL Pramac Racing DUCATI 2'01.658

13 Colin Edwards 5 USA NGM Mobile Forward YAMAHA 2'01.996

14 Nicky Hayden 69 USA Drive M7 Aspar HONDA 2'02.088

15 Randy De Puniet 14 FRA Suzuki Test Team SUZUKI 2'02.139

16 Hector Barbera 8 ESP Avintia Racing MotoGP FTR-KAW 2'02.149

17 Scott Redding 45 GBR Go & Fun Honda Gresini HONDA 2'02.652

18 Hiroshi Aoyama 7 JPN Drive M7 Aspar HONDA 2'02.786

19 Michele Pirro 51 ITA Ducati Test Team DUCATI 2'02.799

20 Katsuyuki Nakasuga JPN JPN Yamaha Test T YAMAHA 2'02.802

21 Mike Di Meglio 63 FRA Avintia Racing MotoGP FTR-KAW 2'03.946

22 Karel Abraham 17 CZE Cardion AB Motoracing HONDA 2'05.198

23 Nobuatsu Aoki 9 JPN Suzuki Test Team SUZUKI 2'07.462