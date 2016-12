MotoGP, test Sepang: Rossi vola, suo il miglior tempo

14:13 - La zampata del Dottore. E' di Valentino Rossi il miglior tempo della terza giornata di test della MotoGP sul circuito di Sepang, in Malesia. Il numero 46 in sella alla Yamaha ha fermato il cronometro sull'1'59"999, facendo registrare lo stesso tempo di Dani Pedrosa (Honda). Terzo crono per Andrea Dovizioso (Ducati) in 2'00"067, settimo per la Yamaha di Jorge Lorenzo, staccato di 620 millesimi dal compagno di squadra.

Rossi sorride ("Sono molto soddisfatto") ma resta con i piedi per terra: "Se la gara fosse oggi partirei in pole, ma la gara la vincerebbe Pedrosa - ha ammesso il nove volte campione del mondo, impressionato dal rendimento delle Honda -. Il settimo tempo di Lorenzo? Jorge fatica più di me, ma sono sicuro che si tratti di un episodio: in Qatar, alla prima gara, lotterà per la vittoria". "Sono molto soddisfatto dei progressi fatti con la gomma 2014 - ha aggiunto Valentino -, nei primi test, con questo stesso pneumatico, ero stato un secondo più lento. Abbiamo fatto dei passi in avanti, ma qui la Honda va più forte di noi: era successo anche nel Gp del 2013. In ogni caso, io sono sempre stato nelle prime posizioni, inferiore solo a Pedrosa nel passo". E su Twitter poi aggiunge: "Test finiti!Che gusto essere li davanti! Ehi @26_DaniPedrosa,great pleasure to share with you the first place#goodjob".

Il vero annuncio della giornata, però, è quello della Ducati. La casa di Borgo Panigale, infatti, ha deciso che correrà con quattro moto in configurazione "Open", caratterizzate da centralina e software unici e affidate ai piloti ufficiali Dovizioso e Crutchlow oltre a quelli Pramac, Iannone ed Hernandez (che era già previsto non utilizzasse la Factory). "Abbiamo analizzato attentamente il nuovo regolamento tecnico, arrivando alla conclusione che la configurazione Open è, in questo momento, la più interessante per Ducati. Quest’anno dobbiamo continuare a sviluppare le moto per migliorare la nostra competitività, e l’opzione Factory ci sembrava troppo restrittiva per le nostre esigenze. Siamo fiduciosi che il pacchetto elettronico fornito da Magneti Marelli e Dorna sia di ottima qualità e che quindi ci permetterà una corretta gestione di tutte le funzioni principali della moto e del motore", ha annunciato il direttore generale, Gigi Dall'Igna.



I TEMPI DELLA TERZA GIORNATA

1 Valentino Rossi ITA YAMAHA 1'59.999

2 Dani Pedrosa ESP HONDA 1'59.999

3 Andrea Dovizioso ITA DUCATI 2'00.067

4 Aleix Espargaro ESP YAMAHA 2'00.101

5 Stefan Bradl GER HONDA 2'00.164

6 Alvaro Bautista ESP HONDA 2'00.506

7 Jorge Lorenzo ESP YAMAHA 2'00.619

8 Cal Crutchlow GBR DUCATI 2'00.790

9 Bradley Smith GBR YAMAHA 2'00.804

10 Pol Espargaro ESP YAMAHA 2'01.032

11 Andrea Iannone ITA DUCATI 2'01.198

12 Randy De Puniet FRA SUZUKI 2'01.430

13 Yonny Hernandez COL DUCATI 2'01.497

14 Colin Edwards USA YAMAHA 2'01.748

15 Nicky Hayden USA HONDA 2'01.924

16 Michele Pirro ITA DUCATI 2'02.029

17 Hiroshi Aoyama JPN HONDA 2'02.070

18 Scott Redding GBR HONDA 2'02.228

19 Hector Barbera ESP FTR-KAWASAKI 2'02.341

20 Katsuyuki Nakasuga JPN YAMAHA 2'03.115

21 Mike Di Meglio FRA FTR-KAWASAKI 2'03.499

22 Karel Abraham CZE HONDA 2'04.304

23 Nobuatsu Aoki JPN SUZUKI 2'06.482