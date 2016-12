MotoGP, test Sepang: Marquez cannibale, Rossi secondo

22:13 - Se il buongiorno si vede dal mattino, la stagione MotoGP di Marc Marquez comincia nel migliore dei modi. Lo spagnolo della Honda, campione del Mondo in carica, ha chiuso col miglior tempo (2'00"286) il primo giorno di test sulla pista di Sepang in Malesia. Secondo un sorprendente Valentino Rossi su Yamaha, staccato di 5 decimi. Terzo Dani Pedrosa a 6 decimi. Quarta l'altra Yamaha, quella di Jorge Lorenzo col crono di 2'01"082.

Nell'ultima parte di test la temperatura è scesa notevolmente sul circuito di Sepang e così Valentino Rossi ha trovato il giusto feeling con la sua Yamaha piazzandola al secondo posto dietro a un Marquez apparso davvero irraggiungibile. Terzo tempo per Pedrosa che, dopo una mattinata difficile, è riuscito a portarsi tra i primi con un giro buono (2'00"906) nel finale. Soltanto quarto il vice-campione del Mondo Lorenzo.

Quinto Bautista con la Honda Gresini, sesto Bradl e settimo Aleix Espargaro, con la prima delle "Open". Buon ottavo tempo (2'01"538) per Andrea Iannone sulla Ducati Pramac. Più indietro le Desmosedici ufficiali con Andrea Dovizioso 12° e staccato di 2”211 e Cal Crutchlow a 2"574 da Marquez. In pista anche la Suzuki, al lavoro in vista del rientro nel 2015: De Puniet è stato 19° a oltre 3" dal leader.



MARQUEZ: "HO RITROVATO IL FEELING"

"Sono contento di come è andato questo primo giorno e di aver raggiunto il mio obiettivo di riconquistare il feeling con la moto. Certo, all'inizio ero un po' rigido, ma poco a poco sono riuscito a prendere il ritmo. Ho testato la nuova gomma posteriore Bridgestone e mi pareva simile allo scorso anno. Ora continueremo con il nostro piano: testare i vari setup e cominciare a trarre conclusioni dai nostri risultati. Abbiamo fatto parecchi giri e anche se ci alleniamo in palestra durante l'inverno, qui i muscoli sono impegnati in modo diverso".

ROSSI: "SONO SODDISFATTO"

"Sono soddisfatto di come è andato il primo giorno di test. Abbiamo provato tanti piccoli dettagli che mi hanno aiutato soprattutto a fermare meglio la moto in staccata, particolare su cui l'anno scorso ho sempre sofferto. Sono stato veloce per tutta la giornata ed i tempi sono già buoni. Abbiamo lavorato molto sulla moto e sul nuovo materiale per cercare di migliorare i miei problemi. Abbiamo già trovato qualcosa. Sono contento perché mi sento bene con la moto e sono stato in grado di girare sui 2'00", che era il mio obiettivo. E' stata una giornata positiva".

DOVIZIOSO: "NON PROVATO TUTTO IL PREVISTO"

"E' stata una giornata un po’ particolare: al primo giorno di test in Malesia non va dato troppo significato, perché bisogna comunque riprendere il feeling dopo mesi in cui si è stati fermi. Avevamo una moto diversa da provare, però oggi siamo riusciti a fare solo pochi giri e non abbiamo potuto provare tutto ciò che avevamo in programma. Per fortuna abbiamo altri due giorni qui in Malesia, e quindi non è un grande problema. Era giusto partire con la moto 2013 per riprendere il feeling di fine stagione, poi siamo passati subito alla moto nuova per capire la differenza, ma purtroppo ho fatto solo 27 giri in tutta la giornata. Sono sicuro che domani saremo più a posto".

I TEMPI DELLA PRIMA GIORNATA DI TEST

1 Marc Marquez SPA Repsol Honda Team HONDA 2'00.286

2 Valentino Rossi ITA Yamaha Factory YAMAHA 2'00.804

3 Dani Pedrosa ESP Repsol Honda Team HONDA 2'00.906

4 Jorge Lorenzo SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 2'01.082

5 Alvaro Bautista SPA Go & Fun Honda Gresini HONDA 2'01.240

6 Stefan Bradl GER LCR Honda MotoGP HONDA 2'01.320

7 Aleix Espargaro SPA NGM Mobile Forward Racing YAMAHA 2'01.419

8 Andrea Iannone ITA Pramac Racing DUCATI 2'01.538

9 Pol Espargaro SPA Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.634

10 Bradley Smith GBR Monster Yamaha Tech 3 YAMAHA 2'01.876

11 Colin Edwards USA NGM Mobile Forward Racing YAMAHA 2'02.483

12 Andrea Dovizioso ITA Ducati Team DUCATI 2'02.497

13 Michele Pirro ITA Ducati Test Team DUCATI 2'02.552

14 Cal Crutchlow GBR Ducati Team DUCATI 2'02.860

15 Yonny Hernandez COL Pramac Racing DUCATI 2'02.891

16 Katsuyuki Nakasuga JPN Yamaha Factory Test Team YAMAHA 2'03.126

17 Nicky Hayden USA Drive M7 Aspar HONDA 2'03.319

18 Hiroshi Aoyama JPN Drive M7 Aspar HONDA 2'03.328

19 Randy De Puniet FRA Suzuki Test Team SUZUKI 2'03.893

20 Kosuke Akiyoshi JPN HRC Test Team HONDA 2'04.267

21 Scott Redding GBR Go & Fun Honda Gresini HONDA 2'04.431

22 Hector Barbera SPA Avintia Racing MotoGP FTR-KAWASAKI 2'04.922

23 Mike Di Meglio FRA Avintia Racing MotoGP FTR-KAWASAKI 2'05.825

24 Broc Parkes AUS Paul Bird Motorsport PBM 2'05.889

25 Michael Laverty GBR Paul Bird Motorsport ART & PBM 2'06.070

26 Karel Abraham CZE Cardion AB Motoracing HONDA 2'06.755