MotoGp, test Brno: Marquez da urlo, è record della pista

19:22 - Il ruggito di Marc Marquez. Dopo aver fallito l'undicesima vittoria stagionale nel Gp della Repubblica Ceca, nei test del lunedì il fenomeno spagnolo si riscatta e polverizza il record della pista di Brno, fatto registrare proprio domenica dal vincitore Pedrosa: 1'55"411 il tempo del campione del mondo, che si lascia alle spalle Lorenzo (+ 0"155) e proprio 'Camomillo' (+ 0"603). Quinto Valentino Rossi, alle spalle di Aleix Espargaro.

Pomeriggio di grandi tempi per i protagonisti della MotoGp: prima è Lorenzo a stampare un 1'55"566 che risulta essere migliore della pole di sabato di Marquez. Poi è lo stesso campione del mondo, deluso dal quarto posto rimediato domenica alle spalle di Pedrosa, Lorenzo e Rossi, a riprendersi la scena dopo un acquazzone: ad un'ora dal termine dei test Marquez piazza la zampata, chiude davanti a tutti e stabilisce il nuovo record della pista. Il migliore modo per chiudere un fine settimana complicato e per confermarsi il più veloce del circus. Quinto tempo per Valentino Rossi che arriva a + 1"035 dallo spagnolo; undicesimo crono per Michele Pirro, test rider della Ducati che non presentava i piloti ufficiali.