MotoGP: Stefan Bradl firma le libere 3 a Barcellona

14:09 - Stefan Bradl (Honda) conquista il terzo turno di prove libere del GP di Catalunya, girando in 1:41.357 e beffando nel finale Marquez (Honda, +0.194) 2°. Terzo Smith (Yamaha, +0.364) che precede Pedrosa (Honda, +0.383). Seguono le Yamaha ufficiali di Lorenzo (5°, +0.460) e Rossi (6°, +0.503), e la Yamaha Open di Aleix Espargaro (+0.518). Poi le Ducati di Hernandez (+0.549) e Dovizioso (9°, +0.559). Solo 13° Iannone (Ducati, +0.936).

Inattesa e furibonda la rimonta di Bradl, che nel finale mette in pista un giro veloce di quelli fatti bene. Un passaggio che vale, con merito, il miglior tempo delle ultime libere. Un guizzo che lascia proprio Marquez alle sue spalle, staccato di quasi 2 decimi. Un bel colpo per il morale del tedesco, che oggi più che mai ha bisogno di fare risultati, dopo le troppe cadute delle gare precedenti.



Un turno dove, però, un po' tutti i big hanno comunque lavorato molto nell'ottica della gara. Lasciando spazio agli outsiders come Smith, che non a caso si aggiudica con relativa facilità la terza piazza, in sella alla migliore delle Yamaha della sessione... E alle spalle dell'inglese i distacchi sono decisamente minimi, con Pedrosa 4° per soli 19 millesimi. Dove, scorrendo la lista dei tempi, si vede che anche Lorenzo e Rossi sono raccolti in mezzo decimo dietro a Dani. Il problema per i ragazzi in blu è però la distanza dalla vetta, che invece nel complesso è di mezzo secondo! Troppo per le M1 ufficiali, che nell'ottica della qualifica dovranno necessariamente inventarsi qualcosa di meglio. Anche perché Aleix Espargaro e le Ducati sembrano poter tenere la scia della vicina concorrenza. Dove emerge un insolito Hernandez davanti a Dovizioso, mentre Crutchlow e Iannone per il momento pagano distacchi più pesanti. Con l'ing. Dall'Igna costretto a fare un salto nel box di Pramac per un veloce punto tecnico.