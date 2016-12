MotoGP, Silverstone: Marc Marquez dominatore assoluto delle libere

17:41 - Marc Marquez stampa il giro veloce di Silverstone in 2:02.126, dominando la prima giornata di prove e staccando pesantemente la concorrenza. Bradl (Honda, +0.509) è 2° davanti a Dovizioso (Ducati, +0.885). Smith 4° (Yamaha, +0.944) precede incredibilmente Hernandez (Ducati, +1.201) e Redding (Honda), poi Iannone (Ducati, +1.227), Bautista e Pedrosa (Honda). Clamorosamente fuori dalla top ten le Yamaha di Lorenzo (11°, +1.374) e Rossi (13°, +1.826).

E' un bel pasticcio. Questa, in sintesi, è la situazione di Lorenzo (315,6 km/h) e Rossi (314,9 km/h) al termine del secondo turno di libere. Per tutti la pista inglese si è rivelata più ostica del previsto, ma il team Yamaha ufficiale sembra per ora quello più in difficoltà. Non riuscendo a piazzare i suoi piloti dentro i primi dieci della classifica. Un mezzo disastro, appunto. Soprattutto se sabato dovesse piovere, condizionando così il lavoro di Jorge e Valentino in vista della qualifica. La M1 soffre, in particolare in velocità e trazione, ma non in senso assoluto, perché poi Smith (317.9 km/h, carichissimo per la gara di casa) è 4°, anche se di fatto accusa quasi +1" di ritardo. C'è poi Aleix Espargaro (311.3 km/h), che dopo le libere del mattino è ancora davanti ai colleghi ufficiali, mentre proprio il fratello Pol (321,3 km/h) s'infila tra il 99 e il 46. Il fatto che poi Hernandez (316,8 km/h) e Redding (solo 308,6 km/h) siano rispettivamente al 5° e 6° posto, divisi da 6 millesimi, è una novità assoluta. Tutto ciò mischia parecchio le carte. Come la determinazione di Bradl (319,1 km/h), che oggi gli consente di portarsi a mezzo secondo da Marquez (318.0 km/h), unici due a scendere sotto il muro del 2:03. Non è lontano nemmeno l'italiano Dovizioso (318.3 km/h), perfetto nell'interpretare le sensazioni date da un'asfalto un po' irregolare e miglior ducatista in pista. Detto che il lavoro delle libere è sempre a discrezione dei team, in tanti hanno usato la seconda sessione per lavorare sulla scelta della gomma da gara. Direzione in cui sembra essersi perso un po' anche Pedrosa (319,8 km/h), solo 9° a +1.284. Una disfatta per i tre rivali diretti di Marquez, che intanto ne approfitta per stampare giri veloci con la stessa facilità di un mitra che svuota il caricatore. Scatenato nel divorare i 5.9 chilometri di questa pista inglese, che sembra già essere il suo nuovo parco giochi.