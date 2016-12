MotoGP, San Marino: pole per Lorenzo, Rossi terzo

16:24 - Le Yamaha brillano nelle qualifiche del Gran Premio di San Marino classe MotoGP con la pole position di Jorge Lorenzo e il terzo posto di Valentino Rossi sul circuito di Misano. Lo spagnolo ha fermato il cronometro sul tempo di 1'33"238 e ha preceduto la Ducati Pramac di un ottimo Andrea Iannone (distante 51 millesimi) e il Dottore che completo la prima fila. Quarto il leader del Mondiale Marc Marquez che è in seconda fila col compagno in Honda Dani Pedrosa e la Ducati di Dovizioso.

Grande risultato per la Yamaha ufficiale che interrompe il dominio Honda (11 pole in 12 gare) e piazza le sue due punte in prima fila, Lorenzo in pole position (prima della stagione) e Valentino Rossi in prima fila col terzo posto. Ottimo Andrea Iannone con la Ducati Pramac che ha confermato le buone indicazioni arrivate nelle terze libere del sabato mattino (miglior tempo) con un'ottima qualifica, secondo per appena 51 millesimi. Delusione in casa Honda con Marquez quarto e Pedrosa quinto mentre Andrea Dovizioso, con la Ducati ufficiale, riesce a strappare il sesto tempo che vale la seconda fila.

In terza fila altre tre Yamaha con la NGM di Aleix Espargarò fra le Tech3 del fratello Pol, settimo, e di Bradley Smith, nono. Quarta fila con Stefan Bradl (Honda Lcr), Yonny Hernandez (Ducati Pramac), provenienti dalla Q1, e Alvaro Bautista (Honda Gresini).