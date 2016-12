MotoGP, Rossi: "Spero che Lorenzo resti in Yamaha"

22:27 - Valentino Rossi è pronto a tornare in pista al Sachsenring per il Gran Premio di Germania dopo aver rinnovato il contratto fino al 2016 con la Yamaha. Il campione di Tavullia, nella consueta conferenza stampa pre-gara, rivela: "Firmare con la Yamaha era il mio obiettivo e questo mi consentirà di fare altre belle corse, ottenere podi e, spero, delle vittorie. Il Sachsenring? E' una pista che mi piace, è molto difficile e breve".

Ancora incerto, invece, il futuro del compagno di team di Valentino, Jorge Lorenzo: "Ho una lunga storia con Lorenzo, lo apprezzo molto: nel 2008 lui arrivò nel team ed era il giovane, mentre io il veterano - continua Rossi -. Dall'inizio ci fu una lunga battaglia, ma da allora io sono contento del lavoro fatto, sono cresciuto, ora la Yamaha ci tratta nello stesso molto, sono davanti a lui in classifica e sono molto orgoglioso di ciò perché Jorge è forte e spero che rimanga con noi: lui è sempre veloce, è uno stimolo e spinge pure molto nello sviluppo della moto e in questo è molto prezioso. Per me è il compagno giusto".

Infine, una considerazione sulla gara di domenica: "Per quanto riguarda il Sachsenring, è una pista davvero molto particolare, con una prima parte molto lenta e una seconda parte velocissima e con tante curve a sinistra. Un tracciato quindi molto difficile, ma sarà l’ultima gara prima della pausa estiva, quindi dobbiamo ottenere il massimo qui in Germania".

Dopo 8 successi in altrettanti Gran Premi disputati, Marc Marquez appare cauto in vista della gara di domenica: "Non è delle mie piste preferite, ma ci ho fatto belle corse, l'anno scorso non c'erano Jorge e Dani, e quest'anno con loro sarà quindi più interessante - spiega lo spagnolo in conferenza stampa -. La moto, soprattutto in T1 e T2, è migliorata; questa è una pista stretta, sembra un kartodromo, con due punti per passare e l'incognita fissa del meteo, vedremo di fare del nostro meglio. Il rinnovo di Dani Pedrosa? Con lui si lavora bene ed è importante, è un pilota forte ha enorme sensibilità per lo sviluppo della moto ed è una cosa importante per tutti. Vacanze? Prima i test a Brno - conclude il campione del Mondo in carica -, poi forse mi fermerò una settimana".