MotoGP, Rossi: "Sono deluso, colpa della pioggia" 

17:50 - Valentino Rossi è deluso per il quarto posto tedesco e non lo nasconde. "Il quarto posto non mi soddisfa - ha ammesso - . E' stata una gara deludente per me, mi aspettavo di fare meglio. Nelle prove avevo un buon passo, ma queste gocce d'acqua hanno rovinato la mia gara". Sulla partenza dai box: "E' stato pericoloso far partire 15 matti tutti attaccati, ma con le nostro moto è difficile fare la scelta giusta quando ci sono queste condizioni".

"Questa volta sarebbe stato meglio rischiare con le slick come ho fatto ad Assen. Eravamo tutti nella stessa condizione. La scelta giusta era partire subito con la moto da asciutto, Bradl ha provato a fare una vita di mezzo e alla fine l'ha pagata", ha aggiunto. Sta di fatto che è stata una gara molto difficile: "Nella parte bagnata le Honda e Lorenzo hanno rischiato prima di me, ma anche quando la pista si è asciugata io sono subito andato in crisi con la gomma dietro. Ho fatto qualche giro buono, ma non sono riuscito a lottare almeno con Jorge. Non sono stato incisivo da subito come lui. Comunque Marquez ha dominato ancora, la Honda va molto forte e lui sta guidando veramente molto bene". Marc Marquez, invece, di problemi sembra non averne mai. "Non è importante sapere se sono nove, dieci o quante le gare consecutive vinte. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro in questa prima parte del campionato. Adesso arriva il momento di rilassarsi un po' e dopo vediamo cosa succede nella seconda parte della stagione. E' stata una gara difficile. La strategia di Bradl era quella corretta, ma ho seguito quello che hanno fatto Pedrosa e Rossi visto che sono loro i miei più diretti avversari. Ho visto che loro avevano le rain e che poi sono andati ai box e quindi li ho seguiti...", ha commentato la sua ennesima vittoria.