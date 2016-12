MotoGP: Rossi mostra il dito maciullato su Twitter

16:29 - "Guardate che bel lavorino che ho fatto oggi! Grazie ai ragazzi della Clinica mobile per avermi rimesso in sesto". Con questo tweet Valentino Rossi ha mostrato ai suoi followers le condizioni del mignolo dopo la brutta caduta a Brno, nel corso delle qualifiche del GP della Repubblica Ceca. Il Dottore ha riportato una notevole abrasione al dito, ma né legamenti né tendini sono stati intaccati. Per questo Valentino ha corso regolarmente anche in gara.

Guardate che bel lavorino che ho fatto oggi! Grazie ai ragazzi della Clinica mobile per avermi rimesso in sesto. pic.twitter.com/HssHdoBSqG

— Valentino Rossi (@ValeYellow46) 16 Agosto 2014