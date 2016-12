MotoGP, Rossi: "Mi aspettavo qualcosa di meglio"

00:12 - Nonostante chiuda la seconda fila, è un Valentino Rossi abbastanza contento quello che commenta il suo sesto posto nelle qualifiche della MotoGP di Austin. "Sono soddisfatto di come è andata la qualifica - ha fatto il punto il pilota della Yamaha, staccato di poco meno di mezzo secondo dal poleman Marquez - anche se mi aspettavo qualcosa di meglio. Sono comunque più vicino dell'anno scorso e questo va bene".

"Comunque sono felice perché siamo riusciti a migliorare la moto dal mattino al pomeriggio e tutto sommato sono stato abbastanza veloce. E' positivo essere a solo quattro decimi dalla pole. Il mio passo gara è buono anche se abbiamo ancora del lavoro da fare e togliere qualche decimo. Ma potrebbe essere una buona domenica per noi", ha aggiunto. Sorride come al solito Marc Marquez, che mette in bacheca la seconda pole stagionale su due. "Sta andando tutto bene, ma domani sarà il giorno più importante. Vediamo, anche perché non è certo che le condizioni saranno le stesse. Sono contento soprattutto per il ritmo gara. Di sicuro ci sarà da battagliare con Dani, sarà lui il nostro rivale più pericoloso", ha detto a fine prove. Il campione in carica sa che dovrà vedersela con Dani Pedrosa, anche lo scorso anno costretto a piegare la testa qui di fronte allo sfrontato connazionale. "Ho migliorato tanto rispetto a venerdì - le sue parole - , anche in qualifica è andata bene. Spero di fare una bella partenza, anche considerata la conformazione della prima curva. Speriamo di avere un bel passo, di poter lottare e dare spettacolo".

Cerca il riscatto Stefan Bradl e la prima fila è il modo migliore per cancellare Losail. "In Qatar è andata male, venerdì è stata una giornata difficile, ma abbiamo migliorato molto. Sono proprio contento di essere in prima fila", ha spiegato il tedesco del team di Cecchinello. Muso lungo o quasi per Andrea Dovizioso, che spiega così la sua qualifica non da protagonista: "Ho fatto un decimo meglio della mattinata, il giro è stato buono, senza grossi errori. E poi sono a 60 millesimi da Crutchlow. Il fatto è che bisogna usare la forza per fare i tempi e questo in gara non si può fare per 21 giri. Non siamo troppo lontani, ma così è dura".