MotoGP, Rossi: "Marquez può battere i miei record"

17:11 - Il primo duello, quello sotto i riflettori del Qatar, è stato entusiasmante, ma Valentino Rossi sa bene che battere uno tosto come Marquez sarà dura. "E' un grande avversario. Potrebbe battere i miei record, ci vuole molto tempo, ma ha il potenziale per farlo. Speriamo di fregargliene qualcuna noi così ci metterà di più", ha detto il nove campione. Sul futuro: "Penso che rinnoverò con la Yamaha. Fino a quando posso e potrò, correrò in moto".



Rossi sa bene che le prossime due gare, in Texas e in Argentina, saranno un test importante per capire a che livello è realmente. "Sono sempre sotto esame, infatti sarà molto importante vedere il Texas e anche l'Argentina per capire se sono veramente più competitivo del 2013 - ha ammesso a Sky - . L'anno scorso in Qatar era andata bene, ma il secondo posto di quest'anno è stato più bello. Sono stati abituati bene durante la mia carriera, ma adesso è più difficile. Però bisogna cercare di essere competitivi sempre, poi naturalmente vincere il Mondiale è difficilissimo, ma se stiamo davanti tutte le domeniche già va bene". Allora chi lo vincerà il campionato 2014? "Penso che Marquez diventerà il campione del mondo. Lo dico così provo a portargli un po’ di sfortuna... ".

Ma per uno che ha vinto nove titoli e dal 2009 manca il bersaglio grosso, la voglia di smettere non arriva mai? "No, non ho mai avuto l'idea di smettere, mi sento in forma, ma soprattutto mi dà gusto da matti correre, questa è la cosa più divertente che faccio nella mia vita, mi piace il mondo, mi piace il tipo di vita che si deve fare per essere un pilota della MotoGP, allenarsi, girare il mondo. Fino a quando sarò competitivo spero di continuare". Già, questa si chiama passione per le moto: "Ho guidato tante moto bellissime: l'Aprilia, la Honda, la Ducati. Ma la mia moto preferita è sicuramente la Yamaha M1".

Che condivide con un certo Jorge Lorenzo... "Ora il rapporto con Jorge è buono. Siamo cresciuti molto insieme, ci siamo stati molto antipatici in passato, ma adesso c'è un grande rispetto, cerchiamo di lavorare tutti e due per migliorare la Yamaha. Naturalmente io sono il suo primo avversario e lui e' il primo mio. Però mi piace essere il compagno di squadra di Lorenzo, spero rimanga in Yamaha. Quest'anno penso di essere più competitivo e quindi credo di dargli più fastidio". Impossibile non parlare dell'Inter, la sua squadra del cuore. "L'altra sera l'ho vista - ha concluso Valentino Rossi - e forse ho fatto anche io l'errore dei giocatori perché quasi non ho visto il secondo tempo, ma poi ho visto che hanno pareggiato. Mazzarri a me piace, mi sembra una persona seria. Però è difficile all'Inter. Se sono una vedova di Mourinho? Come fa un'interista a non essere vedova di Mourinho, che ha fatto vincere tutto a noi che non siamo abituati? Lo scambio Vucinic-Guarin io non lo avrei fatto. Ero d'accordo con i tifosi anche se Vucinic naturalmente è bravissimo".