MotoGP, Rossi: "In Argentina ho ottimi ricordi"

Terzo in classifica piloti dopo le prime due prove del Motomondiale, Valentino Rossi cerca conferme nel Gran Premio di Argentina sul circuito nuovo di zecca di Termas de Rio Hondo. Il Dottore avverte gli avversari: "In Argentina ho ottimi ricordi con una vittoria nel 1998 e un terzo posto nel 1999 quando correvo in 250. Dobbiamo sfruttare ogni minuto delle prove libere per trovare, anche con un po' di fortuna, la messa a punto ottimale".

Il Motomondiale torna a fare tappa in Argentina dopo un'assenza di 15 anni e Valentino Rossi è ottimista: "Questa pista, a differenza di quella di Buenos Aires, mi sembra migliore - dice il pesarese della Yamaha -. Quella dove correvamo in passato era più 'stradale’, con molte buche e curve strette, mentre questa sembra studiata per le moto con curve ampie e raccordate". Forti motivazioni anche per Marc Marquez che a Termas de Rio Hondo cerca il terzo successo di fila dopo quelli in Qatar e ad Austin: "Questa sarà la mia prima gara in Sudamerica - dice lo spagnolo della Honda, campione del mondo in carica - e so che arriveranno molti tifosi a guardarci. Gli argentini sono caldi, come gli spagnoli e gli italiani. Speriamo di regalare un bello spettacolo".



Marquez non è l'unico pilota che spera di bissare il risultato di Austin. Anche Andrea Dovizioso, che in Texas salì sul gradino più basso del podio in sella alla sua Ducati, guarda all'Argentina con grande entusiasmo: "E' bello provare certe sensazioni su un circuito nuovo come questo e in un Paese dove non avevo mai corso. Ho una gran voglia di iniziare".