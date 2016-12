MotoGP, Rossi: "Giornata difficile, non c'è storia con Marquez e Honda"

22:40 - E' un Valentino Rossi preoccupato quello che commenta la prima, difficile, giornata di prove sulla pista di Termas de Rio Hondo. "E' stata una giornata difficile. Le condizioni non erano fantastiche e abbiamo faticato molto con le gomme, specialmente la posteriore. Nel pomeriggio è andata un pochino meglio e abbiamo lavorato bene, ma non sono ancora riuscito a trovare il giusto bilanciamento, quindi ci sarà da fare", ha detto il pesarese.

"Dovremo concentrarci sul riuscire a far lavorare la gomma dura visto che dopo pochi giri scivola parecchio. Speriamo che le condizioni della pista migliorino, ma dovremo anche migliorare il setup della moto", ha aggiunto. Anche Marquez ha le sue colpe... "Il nostro problema sono le Honda che sono troppo veloci per tutti, ma soprattutto Marquez. Marc è molto bravo e in questo momento le Honda ufficiali sono le moto migliori in assoluto. Poi ha dato un secondo al suo compagno di squadra, quindi, tanto di cappello. Le Honda sembrano sfruttare meglio le gomme, cosa che noi non riusciamo a fare. Non dico che c'è un rischio gara come quello dello scorso anno in Australia, ma dovremo necessariamente rallentare se vorremo finire la corsa e questo chiude un po' le nostre possibilità. Sinceramente penso di poter fare meglio, ma non so cosa aspettarmi dalla gara, mi dispiace solo prendere così tanto dalle Honda, perché così non c'è proprio storia, mi piacerebbe essere più vicino. Sarà un week end difficile".

Chi se la ride è proprio Marc Marquez, anche se lui mette le mani avanti. "Abbiamo fatto un giro buono, ma ancora manca tantissimo. L'importante è che nel pomeriggio la pista era migliore e mi sono sentito meglio sulla moto. Alla mattina ho solo girato perché non volevo usare altre gomme, ma nel pomeriggio ho provato la morbida, le dura e fatto un giro veloce. La classifica non si deve guardare molto perché durante il weekend sarà diversa, nelle libere 3 saranno tutti più veloci", il commento dello spagnolo.

Nonostante un motore della sua Ducati andato in fumo, Andrea Dovizioso è invece soddisfatto e ottimista. "Il distacco è ampio ma ci può stare, anche perché ho girato poco per il problema alla moto. Oltretutto non sono riuscito a usare la gomma dura e la morbida era troppo... morbida. Speriamo che la pista migliori perché siamo tutti al limite e perché così si rischia di non finire la gara con le gomme. Però sono contento, ho fatto un buon tempo", le parole del forlivese.