MotoGP, Rossi: "Frenato dalla gomma"

17:47 - Finora il weekend tedesco non ha riservato grosse soddisfazioni a Valentino Rossi e il motivo risiede nelle gomme. "Era già successo a Barcellona, solo che stavolta è capitato in qualifica, uno svantaggio non da poco. Non aveva grip, è come se non si fosse "accesa". Peccato, perché potevo fare qualche decimo meglio e partire più avanti. Per fortuna ho fatto bene il primo giro e sono almeno in seconda fila, il minimo per fare una buona gara", ha detto.

"Qui serve partire bene perché è difficile superare. Comunque il passo è buono, vado più o meno come Jorge. Le Honda e Marquez soon più veloci e anche Bradl è veloce. Insomma, se si vuole portare una yamaha sul podio bisognerà fare il massimo", ha aggiunto. C'è poi il problema delle tante cadute nella solita curva traditrice del Sachsenring: "E' la solita curva bastarda. E' veloce e in discesa e soprattutto si arriva dopo cinque curve a sinistra. La Bridgestone doveva portare una gomma più morbida a destra, ma non è arrivata in tempo. Certo che così è pericoloso". Nessuna sorpresa, invece, per quanto riguarda il poleman, che ancora una volta porta il nome di Marc Marquez. "Con la prima gomma ho avuto un piccolo problema, ma con la seconda è stato tutto perfetto. Ho spinto di più, ho fatto 1'20", un tempo molto buono. Sono contento anche perché il ritmo di gara è molto alto. Speriamo nel meteo per fare una bella gara", le sue parole.